الرئيس الكوري الجنوبي يرشح هان سيونج سوك لرئاسة الوزراء

رشح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونج سوك، لرئاسة الوزراء، مراهنا على أنها ستساعد البلاد في تحقيق طموحاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم اختيار هان، المديرة التنفيذية السابقة لشركة نافير كورب، لقيادة التحول والنمو في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات أثناء قيادتها لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما قال كانج هون سيح مدير مكتب الرئيس في بيان تلفزيوني مقتضب.

ويسعى الرئيس الكوري الجنوبي الذي حقق فوزا في انتخابات محلية رئيسية لتشكيل إدارة تحقق أجندته التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي حال تأكيد ترشيح سوك لتولي المنصب، ستكون أول رئيسة وزراء تتولى هذا المنصب منذ نحو عقدين. ويتعين أن يخضع ترشيحها لجلسة تأكيد برلمانية، يعقبها تصويت في جلسة عامة.