بيرو تنتخب رئيسا للمرة التاسعة خلال عقد

بدأ الناخبون في البيرو، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في ظل منافسة حامية بين كيكو فوجيموري وروبرتو سانشيز.

فُتحت مراكز الاقتراع قرابة الساعة السابعة صباحا (12,00 بتوقيت غرينتش). وستغلَق عند الساعة 17,00 (22,00 بتوقيت غرينتش).

ويتوجه قرابة 27 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس في انتخابات يُعدّ التصويت فيها إلزاميا، على أن يتسلم الفائز منصبه في 28 يوليو المقبل، ليكون الرئيس التاسع الذي يتولى قيادة البلاد في عشر سنوات.

تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب شديد بين المرشحيْـن في سباق يُتوقع أن يكون محتدما للغاية.

تترشح كيكو فوجيموري، البالغة 51 عاما، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري الذي حكم البلاد في التسعينيات، للرئاسة للمرة الرابعة على التوالي.

وتقول إنها تحمل إرث والدها الذي ينسب مؤيدوه إليه الفضل في استقرار الاقتصاد وهزيمة المتمردين في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته.

يخوض روبرتو سانشيز، الوزير السابق البالغ 57 عاما، الانتخابات لأول مرة، مدعوما بتأييد قوي في مناطق جبال الأنديز.

يكمن جوهر عدم الاستقرار هذا في البلد لكون الدستور يسمح للبرلمان بعزل الرئيس بتهمة "العجز الأخلاقي الدائم".