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أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفط في القرم

أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفط في القرم
7 يونيو 2026 22:12

قالت القوات الخاصة الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها قصفت مستودعات للوقود في شبه جزيرة القرم مستخدمة طائرات مسيرة.
وكتبت القوات، على تطبيق "تلغرام"، أن مستودع النفط في سيميكولوديسيانسكا كان من بين الأهداف التي ضُربت. ولم تقدم أي تفاصيل في البداية حول حجم الأضرار.
وقالت الوحدة أيضا إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة نفطية في ميناء "فيودوسيا"، الذي يستخدم لتزويد شبه جزيرة القرم بالإمدادات في حالات الطوارئ. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
ويقول الجيش الأوكراني، منذ أشهر، إنه يشن هجمات على صناعة النفط الروسية مستهدفا بنيتها التحتية في مناطق مختلفة من روسيا.

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المصدر: د ب أ
منشأة نفطية
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