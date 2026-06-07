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حزب رئيس وزراء كوسوفو يتصدر نتائج انتخابات البرلمان

ناخب تدلي بصوتها في انتخابات برلمان كوسوفو
7 يونيو 2026 22:31

تصدر حزب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت اليوم الأحد، وفق استطلاعات رأي عند الخروج من مراكز الاقتراع.
وحصل حزب "فيتيفيندوسيه" (تقرير المصير) على 42.3% من الأصوات.
يعني ذلك أن الحزب لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة بمفرده، وفق الاستطلاعات التي نشرتها ثلاث من وسائل الإعلام الرئيسية في كوسوفو.
وأدلى الكوسوفيون بأصواتهم، اليوم الأحد، في ثالث انتخابات برلمانية خلال ستة عشر شهرا.
جرت الانتخابات المبكرة السابقة في ديسمبر الماضي بعد أشهر من الشد والجذب، وتمكن حزب ألبين كورتي من تشكيل حكومة، لكن البرلمان تعثّر في انتخاب رئيس للبلاد، بسبب غياب التوافق بين الأحزاب، ما أدى إلى حلّه مجددا في أبريل.
ودُعي مليونا ناخب للإدلاء بأصواتهم.

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المصدر: وكالات
كوسوفو
انتخابات برلمانية
ألبين كورتي
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