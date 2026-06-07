إسرائيل تعلن تعرضها لهجمات بالصواريخ قادمة من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن صواريخ أطلقت ⁠من ​إيران ⁠باتجاه ⁠إسرائيل، مشيرا إلى أن سلاح الجو يعمل على اعتراض التهديدات.

وأوضح الجيش، في بيان "تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية، عقب رصد صواريخ تم إطلاقها من إيران".

وأضافت أن وأوضح أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من بينها مدن حيفا وقيسارية والخضيرة.

بعد دقائق قليلة من بيانه الأول، أصدر الجيش بيانين إضافيين، أشار فيهما إلى رصد دفعتين جديدتين من الصواريخ الإيرانية.

وأكد "اعترضت القوات الجوية حتى الآن جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران"، مضيفا "تواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها".