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سوريا تغلق ممرات جوية وتعلق العمليات في مطار دمشق

سوريا تغلق ممرات جوية وتعلق العمليات في مطار دمشق
8 يونيو 2026 00:43

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في البلاد بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء الأحد حتى الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين.
وقالت، في بيان نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تعلن الهيئة إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 2300 من مساء اليوم وحتى الساعة 1100 من صباح يوم الاثنين".
وأضافت الهيئة "يترتب على هذا الإجراء تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق".

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وأشارت الهيئة إلى أن "الإغلاق يأتي في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، واستناداً إلى التقييمات الفنية المستمرة التي تجريها من خلال اللجنة المختصة بإدارة المخاطر".
ولفتت إلى أن هذا القرار "يأتي كإجراء احترازي عقب تقييم فني شامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وعمليات الطيران وفق المعايير الدولية المعتمدة".
جاء القرار بعد إعلان إسرائيل أنها تعرضت لهجمات بصواريخ قادمة من إيران.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سوريا
المجال الجوي
إغلاق
مطار دمشق الدولي
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