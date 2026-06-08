دوي انفجارات في القدس

دوت في القدس، الاثنين، انفجارات عدة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض وابل من الصواريخ التي أطلقت من إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "رصد صواريخ أطلقت من إيران" وإنه يعمل على اعتراض التهديد.

ودعت الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

ورصد صحافي في فرانس برس عملية اعتراض واحدة على الأقل في سماء القدس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع إصابات.

وأطلقت إيران مساء الأحد دفعات من الصواريخ نحو إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي.