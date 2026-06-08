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تسجيل وفيات وزوال التهديد من تسونامي بعد الزلزال القوي في الفلبين

منزل تضرر بعد زلزال قبالة جزيرة مينداناو الجنوبية في الفلبين
8 يونيو 2026 10:16

قال مركز التحذير من التسونامي بالمحيط الهاديء إن تهديد تسونامي زال بصورة كبيرة بعدما أدى زلزال الفلبين لاندفاع الأمواج إلى اليابسة بالمنطقة.
وتسبب الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، في مقتل 12 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين معظمهم في مبان لحقت بها أضرار، وارتفعت أمواج البحر لنحو متر على السواحل القريبة.

 

وقال تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لرصد النشاط البراكي والزلزالي، إن مركز التحذير من موجات المد العاتية " تسونامي"، ذكر أن التهديد من تسونامي زال بصورة كبيرة بعد خمس ساعات من وقوع الزلزال في منطقة مينداناو، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير بشأن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء تسونامي.

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وقال المركز إن التهديد زال بصورة كبيرة بعد نحو خمس ساعات من وقوع الزلزال في الساعة السابعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي. ولكن مازال يتعين على المواطنين توخي الحذر والانتباه لتحذيرات السلطات المحلية حيث أن مستويات البحر ربما تتقلب لبضعة ساعات أخرى.

 

المصدر: وكالات
الفلبين
تسونامي
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