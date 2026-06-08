ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين

لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم بعدما ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين اليوم الاثنين، مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في مناطق بالمنطقة، ولكن تم إلغاؤها لاحقا.

وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي إن الزلزال وقع الساعة السابعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته 8ر7 درجة على مقياس ريختر.

وقال جوني كاستيلو المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني إنه تم التأكد من وقوع 19 حالة وفاة حتى الآن، في حين مازال هناك 12 شخصا في عداد المفقودين ، كما بلغ عدد المصابين 134 شخصا.