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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصاً

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصاً
9 يونيو 2026 13:02

قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين اليوم الثلاثاء إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 37 شخصاً.

وتم تسجيل 18 حالة وفاة في إقليم سارانجاني بجنوب البلاد، حيث أسفر الزلزال عن وقوع انهيار أرضي، و12 حالة وفاة من مدينة جنرال سانتوس، المنطقة الأكثر تضرراً.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في إقليم ساوث كوتاباتو وأربع حالات أخرى في منطقة دافاو.

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وقال بيرناردو رافايلتو اليخاندرو نائب رئيس مكتب الدفاع المدني إن 487 شخصاً أصيبوا في الزلزال، الذي أدى لوقوع انهيار أرضي وتسبب في انهيار البنية التحتية وإلحاق الضرر بالطرق والجسور.

وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي إنه سجل 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال أمس الاثنين، أقواها بلغت شدتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

 

المصدر: وكالات
الفلبين
زلزال
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