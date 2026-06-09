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المفوضية الأوروبية تحدّث قائمة السلامة الجوية

المفوضية الأوروبية تحدّث قائمة السلامة الجوية
9 يونيو 2026 18:36

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تحديثها الثامن والأربعين لقائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت لأول مرة عام 2006، والتي تُطلع المسافرين على شركات الطيران الخاضعة لحظر أو قيود تشغيل داخل الاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها لمعايير السلامة الدولية.

 

وبحسب البيان، تم شطب جميع شركات الطيران المعتمدة في قيرغيزستان من القائمة، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته البلاد خلال العشرين عاماً الماضية في تعزيز الرقابة على سلامة الطيران.

 

ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق قائمة السلامة الجوية، في تأكيد على أهمية التعاون المستمر بين المفوضية الأوروبية، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، والشركاء الدوليين لضمان سلامة الأجواء عالمياً.

 

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وأوضح البيان أن التحديث استند إلى رأي بالإجماع لخبراء سلامة الطيران من الدول الأعضاء، الذين اجتمعوا في بروكسل بين 19 و21 مايو 2026 ضمن لجنة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، برئاسة المفوضية الأوروبية وبدعم من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ولجنة النقل في البرلمان الأوروبي. وتعتمد قرارات القائمة على معايير السلامة الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.

 

وبموجب التحديث الأخير، بلغ عدد شركات الطيران المحظورة من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي 154 شركة، منها 126 شركة معتمدة في 16 دولة بسبب ضعف الرقابة على السلامة من قبل السلطات الوطنية، إضافة إلى 22 شركة معتمدة في روسيا، فضلاً عن 6 شركات فردية من دول أخرى.

 

 

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
السلامة الجوية
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