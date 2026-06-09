ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية ويتوعد بالرد

واشنطن (وكالات)



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن إيران مسؤولة عن إسقاط مروحية عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز، وأكد أنه يتعين على الولايات المتحدة أن ترد على الهجوم.

وأدلى ترامب بهذا التعليق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أنقذ زورق مسير طاقم مروحية أباتشي الهجومية التي تحطمت بالقرب من الممر المائي الاستراتيجي، الذي أغلقته إيران خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن هذه كانت أول عملية إنقاذ معروفة يقوم بها الجيش الأميركي باستخدام زورق مسير في البحر، مضيفاً أن الزورق المسير حدد مكان الطيارين وأحضرهما إلى الشاطئ بعد أن أمضيا نحو ساعتين في الماء.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية، أمس، أن القوات المسلحة أنقذت جنديين اثنين بسلام بعدما سقطت مروحيتهما الأباتشي قبالة ساحل عُمان قرب مضيق هرمز مساء الاثنين.

وقالت في بيان: «تم إنقاذ الجنديين بسلام في غضون ساعتين تقريباً وهما في حالة مستقرة، وما زال سبب الحادث قيد التحقيق». وأضافت أن المروحية العسكرية سقطت «أثناء إجراء دورية في المياه الإقليمية».

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي، أمس إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وسبق أن تحدث ترامب مراراً عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أيّ اتفاق إلى الآن يضع حداً نهائياً للحرب التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم. وقال ترامب: «نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيداً جداً». وأضاف، رداً على سؤال، أن التوصل للاتفاق «سيستغرق يومين أو ثلاثة». وأمس الأول، قال الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة ستعلن «نصراً كاملاً» في حربها مع إيران خلال الأسبوعين المقبلين.

وأطلقت إيران صواريخ على إسرائيل رداً على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، رداً على ذلك، شنّت إسرائيل هجمات على إيران رغم الضغط الأميركي للتهدئة. بعد ذلك، أطلقت إيران دفعة صاروخية أخرى قبل أن تعلن وقف العمليات العسكرية. وبعدها بساعات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «احتواء النيران» على جبهة إيران.

وحض ترامب إسرائيل وإيران على وقف تبادل إطلاق النار، في ظل تقارير أفادت عن خلافات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكن نتنياهو قال في خطاب متلفز إنه أبلغ ترامب بأن «لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق كلما لزم الأمر»، مضيفاً «في حال ارتكبت إيران خطأ استئناف الهجمات علينا، سنرد بكل قوة».



أهداف خاصة

إلى ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تجمعهما مصالح مشتركة عديدة، لكن هناك أيضاً حالات تتباين فيها هذه المصالح.

وأضاف فانس، لقناة «فوكس نيوز»: «في هذا الصدد، كان الرئيس الأميركي واضحاً للغاية؛ فبينما تسعى إسرائيل لتحقيق أهداف خاصة بها، فإن الهدف الرئيس للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران هو ضمان عدم امتلاكها لسلاح نووي».

وواصل: «سواء راق هذا الأمر لإسرائيل أم لا، فإننا نرى أنه يصب في صميم المصلحة العليا للولايات المتحدة؛ ولذا سنواصل السعي لتحقيقه».