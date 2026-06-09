الاتحاد الأوروبي يدعم جهود مواجهة تفشي "إيبولا" في الكونغو بـ18 مليون دولار

تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بتقديم 16.5 مليون يورو إضافية (18 مليون دولار أميركي)، للمساعدة في مواجهة تفشي الإيبولا بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

ويشمل الدعم تقديم معدات فحص بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمات مالية بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية، لدعم عمليات الرصد وتوفير الإمدادات، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية.

كما سيتم تخصيص مبلغ 6.5 مليون يورو آخر لمبادرة أطلقتها "مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، للمساعدة في تجهيز العاملين في الخطوط الأمامية.

ومن جانبها، قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حاجة لحبيب، عقب لقائها بموظفي الصحة العاملين في الخطوط الأمامية بالكونغو، إن "الأمر يتجاوز مجرد احتواء الفيروس، إنه يتعلق بإثبات أنه عندما تكون الأرواح على المحك، لا يزال بإمكان العالم أن يتعاون ويتحرك".