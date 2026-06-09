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وباء الكوليرا يتفشى في ولاية بنيجيريا

موضوعية
9 يونيو 2026 23:50

أعلنت منظمة  طبية اليوم الثلاثاء أن تفشي مرض الكوليرا في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل 74 شخصا وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين منذ بدايته في أوائل مايو.

وينتشر تفشي المرض، الذي تم تسجيل إصابات به في 14 حكومة محلية من أصل 27 حكومة محلية في ولاية بورنو وقرى نائية.

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ويعد الوضع أسوأ في بعض الأحيان في ولاية بورنو، سواء في مايدوجوري، عاصمة الولاية ذات الكثافة السكانية العالية، أو في القرى النائية.

وقالت المنظمة الطبية إنها عالجت 7439 مريضا بمرض الكوليرا في مرافقها، أي بمتوسط 185 حالة يوميا. وقالت إنها سجلت 500 مريض الأسبوع الماضي يوم الجمعة، وهو رقم قياسي في يوم واحد للتعامل في تفشي المرض.

 

المصدر: وكالات
نيجيريا
الكوليرا
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