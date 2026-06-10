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جامعة الدول العربية تدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن

جامعة الدول العربية تدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن
10 يونيو 2026 16:08

أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء.

وأعرب أبو الغيط في بيان أصدره اليوم، عن قلقه الشديد إزاء إستمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية، مؤكداً على أنه نهج مرفوض على طول الخط ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وإبتزاز المجتمع الدولي في آن واحد.

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وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التضامن الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، داعياً الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى إتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم.

المصدر: وام
إيران
الأردن
جامعة الدول العربية
الكويت
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