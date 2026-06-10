الجيش الفرنسي يعلن مقتل أحد جنوده بإطلاق نار "عرضي" في لبنان

أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي فابيان ماندون، اليوم الأربعاء، مقتل جندي فرنسي في لبنان، إثر إصابته بطلقة "عرضية" أثناء التدريبات.

وأضاف ماندون، في منشور على منصة "إكس"، أن الجندي فلوريان جيليه، البالغ من العمر 21 عاماً، كان متمركزاً في لبنان "ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية".

وذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية كاثرين فوتران أن جيليه كان عنصراً في فوج مشاة البحرية الثامن المظلي.

وأورد بيان لوزارة الدفاع أنه وصل إلى لبنان في الأول من يونيو، مضيفاً "رغم سرعة الاهتمام به، قضى متأثراً بإصابته".