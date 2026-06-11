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كندا تدرس حظر حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

كندا تدرس حظر حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً
11 يونيو 2026 08:32

 قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون يهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ما لم تتمكن الشركات من إثبات توفير بيئة رقمية آمنة لهم.

وقال وزير الثقافة الكندي مارك ميلر إن الأطفال بحاجة إلى حماية أكبر في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى فرض إجراءات أساسية تضمن سلامتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

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ويتضمن المشروع إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، ويشمل مكافحة سبعة أنواع من المحتوى الضار، من بينها المحتوى المحرض على إيذاء النفس أو العنف والكراهية، إضافة إلى نشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها.

كما ينص التشريع على إنشاء "لجنة السلامة الرقمية الكندية" للإشراف على تطبيق المعايير ومنح الاستثناءات للمنصات الملتزمة بإجراءات الحماية المطلوبة.

المصدر: وام
التواصل الاجتماعي
كندا
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