الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران

الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران
11 يونيو 2026 11:52

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الخميس، 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر بالقوات المسلحة الأردنية قوله، إن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

أخبار ذات صلة
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
عبد الرحمن العور: الاعتداءات الإيرانية الغادرة طالت مرافق وبنى تحتية مدنية

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

المصدر: وام
إيران
الجيش الأردني
الأردن
آخر الأخبار
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
اليوم 12:14
رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
اليوم 12:01
«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات «صيفنا يترك أثراً»
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات «صيفنا يترك أثراً»
اليوم 11:59
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران
الأخبار العالمية
الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران
اليوم 11:52
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة
علوم الدار
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©