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السودان.. 23 قتيلاً و19 جريحاً في هجمات بمسيّرات في شمال كردفان

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12 يونيو 2026 01:21

الخرطوم (وكالات)

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قتل 23 شخصاً على الأقل في هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بالسودان، بحسب مصادر محلية.
وأفادت المصادر باستهداف مسيرات مدينة الأبيض مساء أمس الأول، حتى صباح أمس، ما أسفر عن حصيلة أولية بلغت 23 قتيلاً و19 جريحاً.
وقال شهود عيان إن «الوضع مأسوي جداً، لقد سقطت أسقف المنازل على أصحابها»، وأفاد آخر خسر أحد أفراد عائلته في الهجوم بأنه رأى 7 جثث على الأقل في مستشفى المدينة.
وأكد مصدر طبي بمستشفى الأبيض أن من بين القتلى طفلين وامرأة. وأوضحت المصادر المحلية أن «الهجوم الأول وقع مساء الأربعاء، تبعه آخر أثناء تشييع ضحايا الهجوم الأول، وتبع ذلك قصف على منازل في حي الموظفين وحي المطار».
وأضافت أنه تم استهداف شاحنة مواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة ما أدى إلى مقتل سائقها.

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