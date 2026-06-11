الأمم المتحدة: تراجع عدد النازحين عالمياً في 2025

جنيف (الاتحاد)

ذكر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن عدد النازحين بسبب النزاعات والاضطهاد في العالم تراجع في عام 2025 للمرة الأولى منذ عقد، لكن أعداد اللاجئين الذين يواجهون نزوحاً طويل الأمد لا تزال مرتفعة بشكل ​غير مقبول.

وقالت المفوضية إن 5.4 مليون شخص فروا من ديارهم العام الماضي مما رفع العدد الإجمالي للاجئين أو الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين على مستوى العالم إلى 41.6 مليون منهم 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

في الوقت نفسه، ⁠أشارت المفوضية إلى عودة نحو 14.7 مليون لاجئ ونازح داخلياً إلى ديارهم بزيادة 50 بالمئة عن ​العام السابق، وهو ثاني أعلى رقم مسجل منذ عام 1965. وكانت معظم حالات العودة إلى 6 ​بلدان هي ‌الكونجو الديمقراطية والسودان وسوريا وأفغانستان وأوكرانيا وميانمار.

ومع ذلك، تقول ⁠المفوضية إن ​كثيرين عادوا إلى ظروف صعبة تزيدها مشقة محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية ودمار البنية التحتية على نطاق واسع واستمرار انعدام الأمن، مما أثار القلق حيال تمكنهم من البقاء وسلامة عودتهم.