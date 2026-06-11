ترامب: التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه تم التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران، وذكر إمكانية توقيع اتفاق معها في أوروبا في الأيام المقبلة، "بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق".

وأوضح ترامب للصحفيين في ​المكتب البيضاوي "توصلنا للتو إلى تسوية رائعة للحرب مع إيران".

وأكد "سيفتح ‌المضيق رسميا ​فور توقيعنا على الاتفاق، وهو ​ما ‌قد يحدث ⁠قريبا.. ‌قريبا ‌جدا.. ربما ⁠خلال مطلع الأسبوع ​في أوروبا".

وأضاف أنه لن يحضر مراسم التوقيع التي قال إنها قد تتم بحضور نائبه جاي دي فانس.

كان ترامب قد أعلن قبل ذلك أنه تراجع عن شن ضربات على إيران اليوم الخميس، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاق معها بعد محادثات رفيعة المستوى.

وكتب، على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "بناء على حقيقة أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تم رفعها إلى أعلى مستوى من القيادة الإيرانية والموافقة عليها... فقد ألغيت الضربات وعمليات القصف على إيران هذا المساء".

وأضاف "وافقت جميع الأطراف المعنية على المباحثات والنقاط النهائية بالمبدأ وبأكبر قدر من التفصيل".