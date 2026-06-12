رابطة العالم الإسلامي تُدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات مواصلة إيران عدوانها المتكرر على كلٍ من مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وجددت الرابطة في بيان أصدرته ،الخميس، التنديد بهذه الاعتداءات التي تنتهك القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدة أنها تقوض كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشددت الرابطة على تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.