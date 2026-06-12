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رئيسة المكسيك تشيد بافتتاح كأس العالم

جانب من حفل الافتتاح في ملعب مكسيكو سيتي في مكسيكو سيتي
12 يونيو 2026 11:22

أبدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم استنتاجات إيجابية من مباراة افتتاح كأس العالم في مكسيكو سيتي، أمس الخميس.

وحقق منتخب المكسيك، وهي إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، بداية مثالية بأهداف من جوليان كينونيس وراؤول خيمينيز، محققا فوزا بنتيجة 0-2 على منتخب جنوب أفريقيا الذي لعب بتسعة لاعبين.

والجانب السلبي الوحيد بالنسبة للمكسيك كان حصول سيزار مونتيس على بطاقة حمراء متأخرة بسبب تدخل قوي ضد لاعب جنوب أفريقي.

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وقالت شينباوم في بيان "بكل فخر أهنئ منتخبنا الوطني المكسيكي على جلب هذه الفرحة التاريخية لنا وعلى إظهار عظمة المكسيك للعالم داخل الملعب وخارجه".

وأضافت الرئيسة التي شاهدت المباراة في مهرجان للجماهير "عاشت قاعدتنا الجماهيرية وعاشت مدينتنا وعاشت المكسيك".

المصدر: وكالات
كلوديا شينبوم
المكسيك
كأس العالم
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