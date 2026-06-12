الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السجن بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق في قضية الأحكام العرفية

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أرشيفية)
12 يونيو 2026 16:54

قضت محكمة بالسجن 30 عاما على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، اليوم الجمعة، لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المّدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.
وتسبب إرسال الطائرات المسيرة، التي ذكرت بيونغ يانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية، في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024.
وكان المدعون المكلفون بالقضية قالوا في أبريل الماضي إن مساعي يون لـ"فبركة ظروف حرب" بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.
وأفاد ناطق باسم محكمة منطقة العاصمة سول المركزية، بأن يون "حكم عليه بالسجن 30 عاما" بالتهم الموجهة إليه.
وقال القضاة، في قرارهم الصادر اليوم الجمعة، إن عملية إرسال يون للطائرات المسيّرة "انطوت على استخدام القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية لأغراض خاصة" إضافة إلى "تحقيق مكاسب سياسية".
وأضافوا أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، بما فيها القيادة العليا للقوات المسلحة وسلطة إعلان الأحكام العرفية، يجب أن تُمارس لحماية بقاء البلاد وأمنها.
وأوضح المدّعون أيضا أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيّرات، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.
يأتي هذا الحكم بعد صدور حكم سابق بحق يون في فبراير الماضي بالسجن مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد استهدف "شل حركة" البرلمان في كوريا الجنوبية عبر إعلان الأحكام العرفية.
- "عمل مشروع للدفاع عن النفس" -
ومساء 3 ديسمبر 2024، أعلن في خطاب متلفز على نحو مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته.
ولم تستمر محاولته سوى ست ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد المحاولة، ما أجبره على التراجع.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على التشيك في كأس العالم
الرئيس الكوري الجنوبي يرشح هان سيونج سوك لرئاسة الوزراء
المصدر: آ ف ب
كوريا الجنوبية
يون سوك-يول
السجن
آخر الأخبار
مونديال و«مانشيت».. 20 يونيو 1938.. إيطاليا تحتفل بصرخة شعب!
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. 20 يونيو 1938.. إيطاليا تحتفل بصرخة شعب!
اليوم 18:33
طبيب يعالج مريضا مصابا بفيروس إيبولا في الكونغو
الأخبار العالمية
تفشي إيبولا داخل مخيم للنازحين في الكونغو
اليوم 18:33
«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق كوبنهاجن للمرة الأولى
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق كوبنهاجن للمرة الأولى
اليوم 18:25
رأس الخيمة تستعرض أمام شركات جنوب الصين فرص النمو في التكنولوجيا الخضراء والتصنيع
اقتصاد
رأس الخيمة تستعرض أمام شركات جنوب الصين فرص النمو في التكنولوجيا الخضراء والتصنيع
اليوم 18:23
تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا
اقتصاد
تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا
اليوم 18:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©