الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في تتارستان

أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في تتارستان
12 يونيو 2026 17:40

أعلن مسؤولون روس محليون والجيش الأوكراني أن مدينة في منطقة تتارستان الروسية تعرضت اليوم الجمعة للقصف بطائرات مسيرة أوكرانية.
وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط الرئيسية "تانيكو" في تتارستان، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المطاط في مدينة "توغلياتي" الواقعة على نهر "الفولغا" في منطقة سامارا.
وقال رادمير بيلياييف رئيس بلدية "نيجنيكامسك"، وهي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها 240 ألف نسمة وتقع على نهر "كاما" شرق جمهورية تتارستان، إن المدينة تعرضت لهجوم.
وأعلن بيلياييف،  على تطبيق تلغرام "استهدفت طائرة مسيرة مبنى"، مؤكدا إصابة أربعة أشخاص بجروح.
ونُقل أكثر من 20 شخصا إلى مركز إيواء مؤقت، كما قال.
وأضاف "لأسباب أمنية، تقرر إلغاء جميع الفعاليات العامة المقررة اليوم".
وتحيي روسيا الجمعة "يوم روسيا"، ذكرى تأسيس الاتحاد الروسي عام 1991.
واعتُرض نحو 12 طائرة مسيرة كانت متوجهة إلى العاصمة الروسية الجمعة، وفق سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو.

أخبار ذات صلة
حريق داخل مصفاة نفط في روسيا جراء قصف
أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفط في القرم
المصدر: وكالات
تتارستان
مصفاة نفط
قصف
آخر الأخبار
مونديال و«مانشيت».. 20 يونيو 1938.. إيطاليا تحتفل بصرخة شعب!
الرياضة
مونديال و«مانشيت».. 20 يونيو 1938.. إيطاليا تحتفل بصرخة شعب!
اليوم 18:33
طبيب يعالج مريضا مصابا بفيروس إيبولا في الكونغو
الأخبار العالمية
تفشي إيبولا داخل مخيم للنازحين في الكونغو
اليوم 18:33
«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق كوبنهاجن للمرة الأولى
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يشارك في سباق كوبنهاجن للمرة الأولى
اليوم 18:25
رأس الخيمة تستعرض أمام شركات جنوب الصين فرص النمو في التكنولوجيا الخضراء والتصنيع
اقتصاد
رأس الخيمة تستعرض أمام شركات جنوب الصين فرص النمو في التكنولوجيا الخضراء والتصنيع
اليوم 18:23
تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا
اقتصاد
تخفيضات محدودة في ميزانية الاتحاد الأوروبي تثير تحفظات ألمانيا
اليوم 18:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©