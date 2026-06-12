أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في تتارستان

أعلن مسؤولون روس محليون والجيش الأوكراني أن مدينة في منطقة تتارستان الروسية تعرضت اليوم الجمعة للقصف بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة النفط الرئيسية "تانيكو" في تتارستان، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر عن أوكرانيا، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المطاط في مدينة "توغلياتي" الواقعة على نهر "الفولغا" في منطقة سامارا.

وقال رادمير بيلياييف رئيس بلدية "نيجنيكامسك"، وهي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها 240 ألف نسمة وتقع على نهر "كاما" شرق جمهورية تتارستان، إن المدينة تعرضت لهجوم.

وأعلن بيلياييف، على تطبيق تلغرام "استهدفت طائرة مسيرة مبنى"، مؤكدا إصابة أربعة أشخاص بجروح.

ونُقل أكثر من 20 شخصا إلى مركز إيواء مؤقت، كما قال.

وأضاف "لأسباب أمنية، تقرر إلغاء جميع الفعاليات العامة المقررة اليوم".

وتحيي روسيا الجمعة "يوم روسيا"، ذكرى تأسيس الاتحاد الروسي عام 1991.

واعتُرض نحو 12 طائرة مسيرة كانت متوجهة إلى العاصمة الروسية الجمعة، وفق سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو.