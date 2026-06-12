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باكستان: تقدم في المحادثات بين أميركا وإيران

إسحاق دار وزير خارجية باكستان
12 يونيو 2026 19:06

قالت باكستان، اليوم الجمعة، إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما في السعي لوضع حد للتصعيد العسكري في المنطقة. 
وذكرت إسلام أباد، التي تقود وساطة بين البلدين، إن المحادثات مثمرة.

وقال  إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني، بعد مكالمة هاتفية مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، إن "الطرفين رحبا بالتقدم المحرز عن طريق التواصل الدبلوماسي المستمر".

وذكر حسابه، عبر منصة "إكس"، أنهما "أعربا عن الأمل في أن تفضي هذه الجهود قريبا إلى تفاهم مستمر وحل سلمي".

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وتم تبادل الرسائل مرارا بين الولايات المتحدة وإيران عبر إسلام أباد في الأشهر القليلة الماضية. والتقى ممثلو الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية في أبريل الماضي.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، إرجاء ضربات ضد إيران وتحدث عن اتفاق وشيك. 

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
إيران
مفاوضات
اتفاق
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