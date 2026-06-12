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5 إصابات بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
13 يونيو 2026 01:12

غزة (الاتحاد)

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أصيب 5 فلسطينيين، أمس، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، فيما يواصل الجيش القصف ونسف منازل شرقي قطاع غزة.
وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، وأسفرت عن مقتل 981 فلسطينياً وإصابة 3111 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقال مصدر في الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية، إن طواقم الإسعاف نقلت 5 مصابين إثر سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على مدرسة «أبو حسين» التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، من دون توضيح طبيعة الإصابات.
وفي مدينة غزة، أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار بكثافة وألقت قنابل متفجرة في محيط «مفترق السنافور» بحي التفاح شمال شرقي المدينة.
وفي وسط القطاع، دمرت غارات إسرائيلية منزلين في مخيم المغازي، بعد إنذارات بإخلاء المربعين السكنيين اللذين يقعان فيهما.
وأفاد شهود عيان بأن القصف أدى إلى تدمير المنزلين بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل المجاورة، ما تسبب بنزوح عشرات الأسر.
كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية أرضاً مجاورة لمنزل في مدينة دير البلح، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمنازل المحيطة، من دون تسجيل قتلى أو إصابات، بحسب مصادر طبية.
وفي خان يونس جنوبي القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف لمنازل ومنشآت مدنية في المناطق الشرقية للمدينة، سُمع دويهما في مناطق واسعة من القطاع، وفق شهود عيان. ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الحرب الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضراراً جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

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