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قطر تنفي أي تنسيق مع إيران بشأن إنتاج الطاقة

منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
13 يونيو 2026 01:11

الدوحة (وام)

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رفض مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر بشكل قاطع الادعاءات الباطلة لصحيفة «واشنطن بوست» حول التنسيق مع إيران في قرارات إنتاج الطاقة أو بما يحقق مصالحها، أو بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة، مؤكداً أن هذه الادعاءات تتجاهل تصدي دولة قطر لهجمات صاروخية إيرانية في ذلك الوقت.
وأوضح المكتب، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن إعلان حالة القوة القاهرة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال جاء التزاماً بسلامة الموظفين بناء على تقييمات القوات المسلحة القطرية، مشدداً على شفافية «قطر للطاقة».
وأشار المكتب إلى أنه تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية المرموقة، مثل «صحيفة واشنطن بوست»، مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الصحفية، لا سيما عند تناول قضايا ذات تداعيات عالمية كبرى.

قطر
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