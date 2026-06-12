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رئيس نيجيريا يعلن قتل 13 ألف إرهابي العام الماضي

آثار هجوم إرهابي على قرية في نيجيريا - أرشيفية
13 يونيو 2026 01:11

أبوجا (وكالات)

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أعلن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، أمس، أنه تم قتل 13 ألف إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكداً أن حصيلة القتلى جراء التمرد الإرهابي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في مايو 2023.
وأكد تينوبو: «القضاء على أكثر من 13 ألف إرهابي خلال العام المنصرم»، من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر الـ12 الماضية.
وأضاف أن «أكثر من 124 ألف مقاتل وأفراد عائلاتهم سلموا أسلحتهم منذ عام 2023 من خلال عملية الممر الآمن التي تنفذها السلطات لإعادة تأهيل المسلحين».
ويواجه شمال نيجيريا، تهديدين أمنيين متوازيين، هما عنف الجماعات الإرهابية من جهة، وعنف عصابات إجرامية من جهة أخرى، تنفذ بشكل متكرر هجمات على قرى وعمليات خطف جماعية طلباً للفدية.
ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي شنّتها جماعة «بوكو حرام» ثم تنظيم «داعش» الإرهابي عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص في شمال شرق نيجيريا.
وتتصاعد عمليات الخطف مقابل الفدية في المناطق الشمالية الغربية والوسطى من البلاد.

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مكافحة الإرهاب
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