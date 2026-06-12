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العراق: استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى الداخلية خلال المرحلة المقبلة

أفراد من الشرطة العراقية
13 يونيو 2026 01:11

هدى جاسم (بغداد)

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أكدت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، أن «الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أسهمت في تأخير بعض خطوات تنفيذ الخطة الخاصة بنقل الملف الأمني».
وقال: إن «هذا المنهج وُضع ضمن خطة تهدف إلى أن تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تدير الملف الأمني في جميع محافظات العراق».
وأضاف مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية: أن «خصوصية بعض المحافظات والحاجة إلى منح الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات والإمكانات الخاصة بوزارة الداخلية، التي قطعت شوطًا كبيرًا وحققت نجاحاً في إدارة الملف الأمني بالمحافظات التي تسلمتها، فضلًا عن الظروف المعقدة التي مرت بها المنطقة، أدت إلى تأخير تنفيذ بعض الخطوات».
وشدد الخفاجي أن «الخطة الموضوعة والجداول الزمنية الخاصة بها ما تزال مستمرة، حتى يكون الجيش العراقي خارج المدن وفي معسكراته الخاصة، لا سيما أن قطاعات الجيش لديها واجبات كبيرة في الدفاع عن حدود البلد والشعب العراقيين».

العراق
وزارة الدفاع العراقية
وزارة الداخلية العراقية
تحسين الخفاجي
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