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سويسرا تعرض استضافة توقيع اتفاق محتمل بين أميركا وإيران

علم سويسرا
12 يونيو 2026 21:58

عرضت سويسرا استضافة مراسم توقيع الاتفاق المنتظر بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما قالت وزارة الخارجية السويسرية.
وأكدت الوزارة، في رسالة مقتضبة، أن "سويسرا في حالة تعبئة كاملة. نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران".
وأضافت أن وزارة الخارجية السويسرية "تنشط كوسيط لدعم الجهود الرامية إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الهدنة وفتح الطريق أمام خفض التصعيد".
وأوضحت الوزارة أيضا أنها "اقترحت سويسرا كمكان للتوقيع المحتمل، إذا اتفق الأطراف على ذلك".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

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المصدر: آ ف ب
سويسرا
توقيع اتفاق
إيران
الولايات المتحدة
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