نيجيريا: إرهابيون سابقون يسعون لحياة جديدة

أمضى إبراهيم م. سنواتٍ في أعماق غابات ولاية بورنو الشاسعة شمال شرق نيجيريا عضوا في جماعة إرهابية، إلى أن غيّرت رسالة فيديو وصلته من والدته كل شيء.

أدت أعمال العنف، التي تقوم بها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية منذ عام 2009، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت أكثر من 3 ملايين.

قال إبراهيم، البالغ 32 عامًا "تلقيت رسالة فيديو من والدتي. توسلت إليّ أن أترك الجماعة الإرهابية، وألقي سلاحي، وأعود إلى المنزل".

وأضاف، في حفل أقيم بمناسبة اختتام برنامج إعادة تأهيل للإرهابيين السابقين في مايدوغوري، عاصمة بورنو "لقد أثر فيّ ذلك بشدة. أدركت حينها أن عائلتي ما زالت تهتم لأمري وتريد عودتي. عندها، قررتُ ترك الأدغال وإلقاء السلاح".

كان إبراهيم من بين نحو 720 إرهابياً سابقاً أتموا مؤخراً برنامجاً لإعادة التأهيل تابعاً لحكومة الولاية، ضمن جهود غير عسكرية لمكافحة الإرهاب.

وقف الإرهابيون السابقون، مرتدين قمصاناً بيضاء وأقسموا ألا ينضموا مجدداً إلى الجماعات الإرهابية.

كان من بينهم قادة سابقون اعترفوا بانتمائهم، من بينهم من قال إنه سمح بقتل ابنه لرفضه مهاجمة إحدى القرى.

وقال بولاما مختار (36 عاماً) "لأنه رفض الحركة ورسالتها، سمحتُ بقتله".

كما شمل البرنامج النساء والأطفال. وقال مسؤولون إنه يهدف إلى تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وزيادة إنتاجيتهم.

وقال سابي عبد الله إسحاق، المستشار الأمني ​​لحاكم ولاية بورنو، إن ما لا يقل عن 9680 مشاركًا تلقوا تدريبا منذ انطلاق البرنامج عام 2021.

وقد أمضى المشاركون شهورًا في معسكر بالعاصمة لتعلم مهارات مهنية كإصلاح السيارات والخياطة.