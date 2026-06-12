السبت 13 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيجيريا: إرهابيون سابقون يسعون لحياة جديدة

نيجيريا: إرهابيون سابقون يسعون لحياة جديدة
13 يونيو 2026 01:07

أمضى إبراهيم م. سنواتٍ في أعماق غابات ولاية بورنو الشاسعة شمال شرق نيجيريا عضوا في جماعة إرهابية، إلى أن غيّرت رسالة فيديو وصلته من والدته كل شيء.

أدت أعمال العنف، التي تقوم بها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية منذ عام 2009، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت أكثر من 3 ملايين.

قال إبراهيم، البالغ 32 عامًا "تلقيت رسالة فيديو من والدتي. توسلت إليّ أن أترك الجماعة الإرهابية، وألقي سلاحي، وأعود إلى المنزل".

وأضاف، في حفل أقيم بمناسبة اختتام برنامج إعادة تأهيل للإرهابيين السابقين في مايدوغوري، عاصمة بورنو "لقد أثر فيّ ذلك بشدة. أدركت حينها أن عائلتي ما زالت تهتم لأمري وتريد عودتي. عندها، قررتُ ترك الأدغال وإلقاء السلاح".

أخبار ذات صلة
رئيس نيجيريا يعلن قتل 13 ألف إرهابي العام الماضي
اختطاف 39 شخصاً في نيجيريا

كان إبراهيم من بين نحو 720 إرهابياً سابقاً أتموا مؤخراً برنامجاً لإعادة التأهيل تابعاً لحكومة الولاية، ضمن جهود غير عسكرية لمكافحة الإرهاب.
وقف الإرهابيون السابقون، مرتدين قمصاناً بيضاء وأقسموا ألا ينضموا مجدداً إلى الجماعات الإرهابية.
كان من بينهم قادة سابقون اعترفوا بانتمائهم، من بينهم من قال إنه سمح بقتل ابنه لرفضه مهاجمة إحدى القرى.

وقال بولاما مختار (36 عاماً) "لأنه رفض الحركة ورسالتها، سمحتُ بقتله".
كما شمل البرنامج النساء والأطفال. وقال مسؤولون إنه يهدف إلى تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وزيادة إنتاجيتهم.

وقال سابي عبد الله إسحاق، المستشار الأمني ​​لحاكم ولاية بورنو، إن ما لا يقل عن 9680 مشاركًا تلقوا تدريبا منذ انطلاق البرنامج عام 2021.

وقد أمضى المشاركون شهورًا في معسكر بالعاصمة لتعلم مهارات مهنية كإصلاح السيارات والخياطة.

المصدر: وكالات
نيجيريا
إرهاب
بوكو حرام
آخر الأخبار
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدريايكي
الرياضة
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدرياتيكي
13 يونيو 2026
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
الرياضة
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
13 يونيو 2026
طائرة حربية على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار بحري على موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي
13 يونيو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 إصابات بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
13 يونيو 2026
سيارات مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: نجاح التسوية السلمية في السودان مرهون بتفكيك نفوذ «الإخوان»
13 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©