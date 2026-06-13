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هزة أرضية تضرب شمال سوريا

موضوعية
13 يونيو 2026 08:26

سجلت محطات المركز الوطني السوري للزلازل هزة أرضية عند الساعة 12:10 بعد منتصف الليل (13 يونيو)، بلغت قوتها 4.4 درجة، على بُعد 86 كيلومترا شمال غربي مدينة حلب، وعلى عمق 7.5 كيلومتر.

وأوضح المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهزة شعر بها سكان مناطق في شمال سوريا، مشيرا إلى أنها تُعد من الهزات المتوسطة، وتتبع منظومة فالق شرق الأناضول.

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في السياق ذاته، أفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) بأن الهزة سُجلت في منطقة نورداغ بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وامتد تأثيرها ليشعر بها سكان عدد من الولايات، من بينها غازي عنتاب وكهرمان مرعش وكلس وعثمانية وهاتاي.

المصدر: وام
سوريا
هزة أرضية
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