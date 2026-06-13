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الولايات المتحدة تخصص 50 مليون دولار لتطوير علاجات لسلالة من "إيبولا"

موضوعية
13 يونيو 2026 08:38

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تخصيص 50 مليون دولار لدعم تطوير تدابير طبية مضادة لسلالة "بونديبغيو" من فيروس إيبولا، المرتبطة بالتفشي الحالي في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك ضمن جهودها لاحتواء الوباء وتعزيز الاستجابة الصحية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن التمويل سيُقدَّم بالتعاون مع الكونغرس إلى التحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة (سيبي)، بهدف دعم الأبحاث المخبرية والتجارب السريرية وتصنيع الوسائل المرشحة لمكافحة السلالة الحالية من الفيروس.

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وأكدت الوزارة على أن تطوير تدابير طبية آمنة وفعالة يمثل أداة حاسمة في إطار الاستجابة السريعة والمنسقة التي تقودها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها ودعم المجتمعات المتضررة من التفشي.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
فيروس إيبولا
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