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الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

أعلام الاتحاد الأوروبي
13 يونيو 2026 11:05

 يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا بعد غد الاثنين. 

وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، أمس الجمعة، أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال الرئيس إن بداية المفاوضات توفر "دعما سياسيا ومعنويا هائلا لدولتنا ولشعبنا".

كما رحبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بالقرار، في منشور عبر منصة إكس، وكتبت "أتممنا العمل وسوف نواصل إجراء إصلاحات". 

وبدأ الاتحاد الأوروبي رسميا مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2024 ولكن تعطل افتتاح المرحلة الأولى من المحادثات مع كييف باستخدام المجر لحق النقض (الفيتو).

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
مولدوفا
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