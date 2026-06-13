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شيخوخة السكان تضع ألمانيا أمام فجوة في سوق العمل

شيخوخة السكان تضع ألمانيا أمام فجوة في سوق العمل
13 يونيو 2026 14:03

توقع معهد الاقتصاد الألماني "آي دابليو" المقرب من أرباب العمل، أن تواجه ألمانيا فجوة أكبر بكثير في سوق العمل مما كان مقدرا سابقا، في ظل شيخوخة السكان.

وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" في عددها الصادر اليوم السبت، استنادا إلى دراسة للمعهد اطلعت عليها، أن الفجوة في سوق العمل سوف تبلغ نحو 4.3 مليون عامل بحلول عام 2036.

وكان المعهد قد قدر قبل عامين الفارق بين الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمغادرين منه بنحو ثلاثة ملايين عامل فقط.

ويعود ذلك إلى بيانات جديدة بشأن تطور عدد السكان في ألمانيا.

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ووفقا لهذه التقديرات، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان البلاد نحو 81.1 مليون نسمة بحلول عام 2045، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالمستوى الحالي.

وكانت توقعات المعهد الصادرة عام 2024 تفترض نموا معتدلا في عدد السكان حتى عام 2040.

وجاء في تقرير المعهد: "بحلول عام 2036 سيصل فقط 9.8 مليون شخص إلى سن العمل، وبناء على توقعات السكان، سينتج عن ذلك فجوة تبلغ 4.3 مليون شخص".

ووفقا للدراسة، سيتراجع حجم القوى العاملة المحتملة بنسبة 6.9% من 55 مليون شخص في عام 2025 إلى 51.2 مليون شخص بحلول عام 2036، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن ينخفض حجم القوى العاملة المحتملة بنسبة 8.3% ليبلغ 50.4 مليون شخص بحلول عام 2045.

 

المصدر: وام
شيخوخة السكان
سوق العمل
المانيا
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