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رئيسة وزراء اليابان تبدأ جولة في أوروبا وتشارك بمجموعة السبع

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي
13 يونيو 2026 15:33

قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي للصحفيين إنها تعتزم إجراء مناقشات، وتقديم وجهات نظر تركز بشكل أساسي على تعزيز أمن الطاقة والأمن الاقتصادي العالمي بمجموعة السبع في فرنسا.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها تاكايشي قبل مغادرتها إلى أوروبا، حيث من المقرر أن تجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في إيطاليا قبل أن تحضر القمة في فرنسا، حسب وكالة بلومبرج للانباء اليوم السبت.

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وقالت تاكايشي إنها حصلت على طلبات لعقد اجتماعات ثنائية على هامش القمة، لكن لم يتم التوصل إلى أي شيء بعد.

المصدر: وكالات
اليابان
فرنسا
مجموعة السبع
إيطاليا
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