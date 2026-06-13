السبت 13 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن وطوكيو وسول تعقد مباحثات بشأن كوريا الشمالية

إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية (أرشيفية)
13 يونيو 2026 16:52

عقد مسؤولون من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، مباحثات في طوكيو تناولت بالأساس بحث ملف كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن المحادثات جرت أمس الجمعة بمشاركة كيم سانج إيل، رئيس قسم سياسة الشؤون النووية لكوريا الشمالية في الوزارة؛ وديفيد ويلزول، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال شرق آسيا؛ وكينجو أوتسوكا، نائب المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية اليابانية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت الوزارة بأن المسؤولين تبادلوا وجهات نظرهم حول الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وبقية دول شمال شرق آسيا، وأكدوا مجدداً التزامهم بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وضمان تطبيق عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الصادرة عن الدول الأعضاء.

أخبار ذات صلة
باكستان: اتفاق أميركا وإيران بات وشيكاً
رئيسة وزراء اليابان تبدأ جولة في أوروبا وتشارك بمجموعة السبع

وأضافت الوزارة "شرحنا جهودنا الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة في العلاقات بين الكوريتين، وتبادلنا أيضاً وجهات النظر حول التعاون الثلاثي لضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية".

وفي بيان صحفي، أشارت وزارة الخارجية اليابانية إلى أن المسؤولين الثلاثة "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي".

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة
اليابان
محادثات
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
موجة صعود واسعة في أسواق المال العالمية
اقتصاد
موجة صعود واسعة في أسواق المال العالمية
اليوم 17:02
إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن وطوكيو وسول تعقد مباحثات بشأن كوريا الشمالية
اليوم 16:52
أرشيفية
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
اليوم 16:21
منح ريان مور وسام الإمبراطورية البريطانية
الرياضة
منح الفارس ريان مور وسام الإمبراطورية البريطانية
اليوم 16:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
باكستان: اتفاق أميركا وإيران بات وشيكاً
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©