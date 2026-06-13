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ستارمر يتعهد بنشر خطة الاستثمار لتعزيز الدفاع

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
13 يونيو 2026 19:51

قال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ مارك ​روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، بأنه سينشر خطة الحكومة للاستثمار في الدفاع قبل ⁠القمة المقبلة للحلف في أنقرة.
واتفق ستارمر وروته، خلال اتصال هاتفي، ‌على ضرورة تعزيز الحلفاء ⁠للدفاع ​الجماعي والاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات المشتركة والمتغيرة.
وذكر المتحدث في ​بيان "عرض رئيس الوزراء أحدث المستجدات بشأن خطة الاستثمار الدفاعي، مؤكدا التزامه بنشرها قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة".
وأضاف المتحدث "رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بزيادة استثمارات ‌بريطانيا في مجال الدفاع ​باعتبارها من أهم المساهمين في الحلف وفي التصدي للتهديدات التي نواجهها".
ومن المقرر عقد قمة حلف شمال الأطلسي في ​أنقرة بتركيا يومي ‌السابع ⁠والثامن من ‌يوليو المقبل. 
وأعاد ستارمر التأكيد ⁠على اعتزامه زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ​ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدورة البرلمانية القادمة، وقال إن الأمن القومي لا يزال على رأس أولويات الحكومة حتى في ظل اتخاذها قرارات صعبة بشأن ​الميزانية.

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المصدر: رويترز
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