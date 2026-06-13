قتلى وجرحي من المدنيين جراء هجوم في نيجيريا

أعلن مسؤول محلي وأحد السكان أن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 17 مزارعا وأصابوا 13 آخرين على الأقل أثناء عملهم في حقولهم شمال غربي نيجيريا.

وقع الهجوم يوم أمس الجمعة في بلدة "جورون نامايي" بمنطقة "مارادون" في ولاية زامفارا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وقال ش. موسى، أحد سكان مارادون، اليوم السبت "كان المزارعون يعملون في أراضيهم عندما هاجمهم المسلحون فجأة وقتلوا 17 منهم"، مضيفا أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى.

وقال سنوسي دوسارا، رئيس الحكومة المحلية في مارادون، في بيان، إن الهجوم جاء نتيجة رفض حكومة ولاية زامفارا التفاوض مع المسلحين، داعيا القوات الحكومية إلى تفكيك معسكر "بايان-رووا" في غابات مارادون، حيث يختبئ المسلحون.

واختطف مسلحون 39 شخصا في "ماجامين ديدي"، وهي بلدة في مارادون، يوم الخميس، أثناء اجتماع السكان مع والدي زعيم عصابة مشتبه به في محاولة للتفاوض على السلام ومعالجة عمليات الاختطاف.