ترامب يحدد موعد توقيع الاتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك.

وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أن "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".

وأشار ترامب، في منشوره، إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال "في الوقت المناسب، عندما يهدأ الوضع، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الغرانيت الغائرة بفضل قاذفاتنا البي-2 الجميلة وطياريها البارعين، سنخفّفه وندمّره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة".

وكان ترامب أعلن في كل مراحل التفاوض السابقة أن اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران.

كذلك، تضمّن منشور ترامب تحذيرا لإيران بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة.

وقال "نأمل أن تمضي العملية بسرعة وسهولة وسلاسة. وإذا لم يحدث ذلك، فلدينا البديل الأمثل، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه مجددا!".