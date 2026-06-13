الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء 24 بلدة في لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر بإخلاء 24 بلدة وقرية في جنوب لبنان ونفذ غارات جوية على عدد من القرى والبلدات.

ونشر الجيش تحذيرا للسكان يطلب منهم مغادرة منازلهم فورا حفاظا على سلامتهم والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية، عقب أمر الإخلاء، بأن إسرائيل شنت هجمات مكثفة على أهداف في المناطق التي يشملها التحذير، ومنها كفر رمان والنبطية والتلال المجاورة.

كانت بعض المناطق، بما في ذلك معظم مدينة النبطية وبلدة كفر رمان، شبه خالية من السكان بالفعل قبل صدور التحذير الجديد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية، فضلا عن مناطق غير مدرجة في إنذار الإخلاء.

وأسفرت الغارة على الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس بلديتها، بحسب الوكالة.

وقال مراسل صحفي في النبطية إن المدينة شبه مقفرة، كما أفاد عن قصف مدفعي عليها وعلى المناطق المجاورة لها خلال الليل وحتى اليوم السبت.