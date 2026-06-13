ترامب ومودي يبحثان قضايا التجارة في قمة مجموعة السبع

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب و⁠رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيبحثان قضايا التجارة خلال اجتماعهما على هامش قمة قادة مجموعة السبع المقررة في فرنسا من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

​لكن المسؤول لا يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري خلال القمة.

وأضاف أن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير سيتوجه إلى الهند في الأسبوع الذي يلي القمة، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري أمر ممكن.

وذكر المسؤول ​للصحفيين "نعلم أن ‌رئيس الوزراء مودي طموح للغاية بشأن ⁠الدور الذي ​يرتئيه للهند، وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والهند. ونعتقد أن اتفاقية تجارية محتملة هي جزء من ذلك".

وتابع المسؤول أن ترامب سيصر على التوصل إلى "اتفاق جيد جدا"، مضيفا "نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ‌جيد جدا أمر ممكن. لا أعتقد أننا سنبرم هذا الاتفاق ‌في قمة مجموعة السبع".

وستجمع قمة مجموعة السبع، التي ستُعقد في مدينة "إيفيان لي بان" ​الفرنسية، قادة الاقتصادات الكبرى في العالم، بمن فيهم ترامب، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من دول أخرى مثل الهند.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال، الأسبوع الماضي، إن الشريحة الأولى من اتفاقية التجارة الثنائية يمكن إبرامها بحلول منتصف يوليو المقبل. وتريد الهند ​الحصول على معاملة ‌جمركية ⁠تفضيلية في ‌إطار المفاوضات حول اتفاق تجاري مؤقت.

وقال المسؤول ‌الأميركي الكبير إن ترامب ومودي ستكون لديهما فرصة جيدة لتقييم المحادثات التجارية، لكن من المرجح أن ⁠تكون هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات الفنية لإبرام الاتفاق.