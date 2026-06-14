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السويسريون يصوتون على مقترح يحدد عدد السكان

علم سويسرا
14 يونيو 2026 08:51

يصوت الناخبون في سويسرا اليوم على مقترح يهدف إلى تحديد سقف لعدد سكان البلاد.

وينص التعديل الدستوري، الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني، على ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، في ظل مخاوف متزايدة بشأن الهجرة والضغوط المتنامية على الخدمات العامة وقطاع الإسكان.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا قد تبلغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي.

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وفي حال اعتماد المقترح، فإن تجاوز عتبة 10 ملايين نسمة سيؤدي إلى إطلاق إجراءات قد تدفع سويسرا إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل دوله الأعضاء مصدراً رئيسياً للقوى العاملة في البلاد.

ويبلغ عدد سكان سويسرا حالياً أكثر من تسعة ملايين نسمة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى انقسام حاد بين الناخبين بشأن المقترح.

المصدر: وكالات
السكان
التعداد السكاني
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