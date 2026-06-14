الأحد 14 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا واليابان تبرمان اتفاقات استثمارية بقيمة 24 مليار دولار

أرشيفية
14 يونيو 2026 09:29

تستعد بريطانيا واليابان لإبرام شراكات في ​قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار ⁠دولار) وسط توقعات بتوفير عشرات الآلاف ​من فرص العمل، ​وذلك ‌خلال لقاء رئيس ⁠الوزراء ​كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الأحد.
وتشمل الاتفاقات خططا استثمارية ‌يابانية مدتها خمس سنوات تزيد قيمتها ‌على تسعة مليارات جنيه إسترليني في مجالي ​البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب خطط لتوفير ما يصل إلى تسعة مليارات أخرى لمشاريع طاقة ‌الرياح البحرية في ​بريطانيا.
كما سيدشن البلدان شراكة تكنولوجية جديدة تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ​وأشباه ‌الموصلات ⁠والحوسبة ‌الكمية.
ومن المتوقع ‌إبرام اتفاقات تجارية وحكومية أخرى خلال ⁠زيارة تاكايتشي، التي تأتي قبل ​قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا في الفترة من 15 الى 17 يونيو.

أخبار ذات صلة
اليابان تخطط لإرسال وفد إلى جرينلاند لدراسة استخراج معادن نادرة
ستارمر وترامب يناقشان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة
المصدر: وكالات
ساناي تاكايتشي
اليابان
كير ستارمر
آخر الأخبار
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
الرياضة
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
اليوم 11:52
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
الأخبار العالمية
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
اليوم 11:50
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية المستشفيات في لبنان
اليوم 11:44
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
الترفيه
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
اليوم 11:38
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
الذكاء الاصطناعي
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©