بريطانيا واليابان تبرمان اتفاقات استثمارية بقيمة 24 مليار دولار

تستعد بريطانيا واليابان لإبرام شراكات في ​قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار ⁠دولار) وسط توقعات بتوفير عشرات الآلاف ​من فرص العمل، ​وذلك ‌خلال لقاء رئيس ⁠الوزراء ​كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الأحد.

وتشمل الاتفاقات خططا استثمارية ‌يابانية مدتها خمس سنوات تزيد قيمتها ‌على تسعة مليارات جنيه إسترليني في مجالي ​البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب خطط لتوفير ما يصل إلى تسعة مليارات أخرى لمشاريع طاقة ‌الرياح البحرية في ​بريطانيا.

كما سيدشن البلدان شراكة تكنولوجية جديدة تغطي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ​وأشباه ‌الموصلات ⁠والحوسبة ‌الكمية.

ومن المتوقع ‌إبرام اتفاقات تجارية وحكومية أخرى خلال ⁠زيارة تاكايتشي، التي تأتي قبل ​قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا في الفترة من 15 الى 17 يونيو.