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مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان

مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
14 يونيو 2026 11:50

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في إقليم خيبر باختونخوا الواقع في شمال غرب باكستان، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 33 آخرين، في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وبرق وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من الإقليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، بأن من بين القتلى طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجلا ومانسهرا.

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وفي الوقت نفسه، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر باختونخوا وجيلجيت-بالتستان وكشمير، اليوم الأحد، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا.

 

المصدر: وكالات
باكستان
العواصف
الأمطار
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