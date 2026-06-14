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تسجيل إصابة جديدة بجدري القرود في باكستان

تسجيل إصابة جديدة بجدري القرود في باكستان
14 يونيو 2026 14:51

أعلنت السلطات الصحية في إقليم السند الباكستاني، تسجيل إصابة جديدة بمرض جدري القرود في مدينة كراتشي، بعد أن أثبتت الفحوص المخبرية إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عامًا بالفيروس.

وذكرت السلطات الصحية أن المريض يتلقى العلاج ويخضع للمراقبة في أحد مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أنه لم يسافر أخيرا إلى الخارج، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن احتمال انتقال العدوى محليًّا.

وأوضحت أن تسجيل الحالة الجديدة رفع عدد الإصابات المبلغ عنها في مدينة كراتشي إلى 10 حالات، وإلى 35 حالة في إقليم السند منذ بداية العام الجاري.

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ودفعت هذه التطورات السلطات الباكستانية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما تواصل فرق الصحة العامة عمليات تتبع المخالطين ومراقبة الحالات المحتملة.

وأفادت السلطات بأن إقليم السند سجل ما لا يقل عن تسع وفيات مرتبطة بالمرض خلال العام الجاري.

 

المصدر: وام
جدري القرود
باكستان
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