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زيلينسكي وترامب بحثا السلام والتطورات الميدانية في أوكرانيا

ترامب يصافح زيلينسكي (أرشيفية)
14 يونيو 2026 20:11

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه ونظيره الأميركي دونالد ترامب "ناقشا مسائل من شأنها أن تساعد في تحقيق السلام الآن" في أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب.
وأكد "أطلعت الرئيس على آخر التطورات في ساحة المعركة. واتفقنا على تعميق النقاش خلال اجتماعنا في قمة مجموعة السبع" التي تنطلق غدا الاثنين في فرنسا.
من جانبه، ​قال ⁠دميترو ليتفين مستشار الرئاسة الأوكرانية لشؤون الاتصالات إن ​زيلينسكي ‌بحث ⁠ملفات ​الدبلوماسية ومفاوضات السلام في ‌اتصال هاتفي، أجراه اليوم ‌الأحد، مع ترامب.
وأضاف ليتفين أن زيلينسكي نقل ‌تهنئته بمناسبة ​عيد ميلاد ترامب، الذي بلغ الثمانين ​من ‌عمره ⁠اليوم، ‌خلال ‌الاتصال الذي ⁠استمر ما ​بين 30 و35 دقيقة.

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
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