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بوتين وترامب يبحثان ملفي الشرق الأوسط وأوكرانيا

صورة مجمعة للرئيسين ترامب وبوتين
14 يونيو 2026 20:32

قالت الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بدونالد ترامب، اليوم الأحد، بمناسبة عيد الميلاد الثمانين للرئيس الأميركي، وناقشا التصعيد في الشرق الأوسط والأزمة في أوكرانيا.
وقال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية للصحافيين "تركز الحديث على الوضع المحيط بمذكرة التفاهم التي تجري صياغتها بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا". 
وأضاف أوشاكوف "تم الاتفاق على عودة الممثلين الخاصين للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المنخرطين حاليا بشكل وثيق في الشؤون الإيرانية، إلى روسيا قريبا".

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المصدر: آ ف ب
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