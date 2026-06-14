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عُمان والصين: ضرورة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
15 يونيو 2026 01:07

مسقط (وكالات)

أكدت سلطنة عُمان والصين، أمس، ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدفع بالمسارات السياسية الكفيلة بمعالجة الأزمات بالوسائل السلمية والبناءة، وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان: إن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزيرها السيد بدر البوسعيدي مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون في العاصمة العمانية مسقط.
وأضافت أن الجانبين تطرقا إلى تطورات المشهد الإقليمي والدولي وما يرتبط به من تحديات وتداعيات، وأعربا عن دعم بلديهما للحوار والمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام.

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